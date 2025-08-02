Tror ikke Listhaug kan bli statsminister

De siste ukene har diskusjonen rundt Sylvi Listhaugs statsministerkandidatur økt på. Frp har vært det største partiet på borgerlig side siden nyttår, og Frp-lederen har flere ganger uttalt at «det er naturlig at det største partiet får statsministeren». KrF-leder Dag-Inge Ulstein vil derimot ikke støtte at Listhaug blir statsminister, selv om Frp skulle komme til å bli størst.

– Det er ingen automatikk i at det største partiet får statsministeren. Men det er partiet med mest tillit bak seg, og det er jeg helt overbevist om at vil være Høyre, sier Ulstein til Vårt Land.

Ulstein tror det blir vanskelig for Listhaug å bli statsministeren:

– Det er utopisk å se for seg at Fremskrittspartiet skal bli større enn Høyre, Venstre og KrF til sammen.