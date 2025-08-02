Regjeringen bruker 18 milliarder på nytt sykehus

– Det blir et sykehus i verdensklasse, og et stort løft for både innbyggere og fagfolk, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre til VG.

Regjeringen har besluttet å bygge det nye Mjøssykehuset i Moelv, med en prislapp på 18 milliarder kroner.

Statsminister Jonas Gahr Støre understreker viktigheten av prosjektet:

– Helse sør-øst har sendt søknad om lån for å utvikle Sykehuset Innlandet videre, og i dag kan vi bekrefte at vi satser på et nytt, moderne sykehus – midt i hjertet av Innlandet, sier han til avisen.

Det nye sykehuset vil bli på 135.000 kvadratmeter og skal ha 378 senger for somatikk og 190 senger for psykisk helsevern.

Plasseringen av det nye Mjøssykehuset i Innlandet har vært et stridstema i mange år. Allerede i 2022 gikk Styringsgruppa for videreutvikling av Sykehuset Innlandet inn for at det skal bygges et nytt mjøssykehus i Moelv. Regjeringen sa ja til den planen i juni 2023, og utredningen fortsatte.

Mjøssykehuset skal erstatte dagens sykehus i Gjøvik og Hamar. I tillegg vil regjeringen bruke ytterligere én milliard kroner på oppgraderinger av sykehusene på Tynset og Elverum.