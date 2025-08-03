Sosialismen gror som rur på samfunnsskroget

Det har vært sol og sommer i Norge, og mange har hatt ferie med god tid til å tenke på valget den 8. september. Mens flere politiske partier glir fremover med blanke skrog og fremtidsrettede tanker, samler en tyngre strømning seg stille under kjølen. Sosialismen. Den gjenstridige ideologien setter seg som rur på det norske samfunnsskroget – og reduserer fart og fremdrift til det ugjenkjennelige.

Båtfolk kjenner fenomenet godt. Rur – små, harde skalldyr som fester seg til overflater i sjøen, særlig på båter, brygger, steiner og påler. De begynner livet som frittsvømmende larver, men når de er klare til å slå seg ned, limer de seg fast til en overflate og bygger et hardt kalkskall rundt seg. Der lever de resten av livet som fastboende filtrerere. Når én har satt seg fast, tiltrekker det seg gjerne flere.

De har en åpne- og lukkemekanisme som gaper etter din og min verdiskapning

«Trygg styring» sier sosialistlederne. «Treg styring» er en mer presis beskrivelse. For i år har det har kommet to nye, seiglivede sosialistgroer som har festet seg i små kolonier godt skjult under vannlinjen. Rødt og SV er ekstra hardføre rurer. Ikke svømmer de, ikke jakter de, ikke bygger de annet enn stadig større grep om propell og ror. Resultatet er at styringsmekanismen låser seg i stilling babord.

Og da snakker vi ikke om den gamle, nesten sjarmerende sosialismen da landsmoder Gro styrte landet. Nei, dette er skarpe, harde groer som det er lett å skade seg på. De har en åpne- og lukkemekanisme som gaper etter din og min verdiskapning. Når lokket er åpent, strekker de ut sine fjærlette «brystføtter» – som små sugerør i vannet. «Fellesskap», «solidaritet» og «omfordeling» skriker de, mens de filtrerer det som måtte drive forbi. Da trekkes vann, og næringspartikler inn i åpningen og til munnen. Når lokket lukkes, er partiklene fanget og skjellet helt tett isolert.

Fire nye år med et enda mer venstrevridd styre er som å la ruren gro uforstyrret på samfunnsskroget i fire nye sesonger

Sosialistvinden kom overraskende på oss denne vinteren. Gjennom våren og sommeren har denne varme vinden sneket seg videre inn over landet, lik en klam og fuktig bris. Alle med en sjekte, motor- eller seilbåt vet at ruren gror verst på sommeren. Det er i denne perioden vannet er varmest og forholdene optimale for rurvekst. Fenomenet kalles gjerne rurnedslag, og i relativt rolige havnevann gir det gode betingelser for bosetting. Da klamrer ruren seg til skroget som offentlig ansatte til jobben sin.

Rur kan ikke fjernes med dialog. Du trenger kraftig høytrykk, en solid skrape, og et klart ønske om å fjerne hele ansamlingen, helst så raskt som mulig på sensommeren. Det vil sikre at du til neste vår kan nullstille ved å legge på et nytt, selvpolerende blått bunnstoff. Stoffet gjør at ruren ikke fester seg igjen, og du kommer garantert raskere og mer effektivt fremover.

Valget 8. september er derfor ikke bare et valg mellom styrbord og babord, mellom høyre- og venstresiden – det er et valg mellom fremdrift og friksjon. Mellom å vaske skroget og sette seil – eller å la båten sakte, men sikkert gro ned og forringes til å gå tregere og mer ineffektivt. Så tenk deg om før du slipper stemmeseddelen ned i urnen i høst. Fire nye år med et enda mer venstrevridd styre er som å la ruren gro uforstyrret på samfunnsskroget i fire nye sesonger. Da ligger vi der – tung i vannet, kursløs og dekket av groer vi selv slapp til.

Godt valg!

Morten Wiese

Daglig leder i Wiese Ventures