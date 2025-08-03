Ni år etter at et flertall av britene stemte for å forlate den europeiske unionen, har de endret oppfatning om EU-medlemskap.

I Brexit-valget i 2016 stemte 52 prosent for å forlate EU.

Dagen etter at resultatet ble kjent, kunngjorde daværende statsminister og EU-tilhenger David Cameron sin avgang.

Etter en lengre periode med forhandlinger og praktiske avklaringer, avsluttet Storbritannia sitt EU-medlemskap natt til 1. februar 2020.

Flertall for medlemskap

Etter fem år på utsiden er stadig flere briter misfornøyde, og ønsker å bli EU-medlemmer igjen.

En fersk meningsmåling presentert av The Sunday Times, svarer 29 prosent at de ville stemt for å forlate EU, om de fikk si sin mening på nytt i dag.

52 prosent svarer at de ville stemt for å bli i EU, noe som er 4 prosentpoeng høyere enn i 2016-valget. Dermed er det nå flertall for EU-medlemskap.

Av de spurte svarer 8 prosent at de ikke vet hva de ville stemt, mens 11 prosent opplyser at de ikke ville deltatt i en ny folkeavstemning. I 2016 var valgdeltagelsen på 72 prosent.

Totalt 2.113 respondenter har deltatt i undersøkelsen til tenketanken More in Common. Den ble gjennomført 22. og 24. juli i år.

Ønsker ny avstemning

Nær halvparten, 49 prosent, svarer at de ønsker en ny folkeavstemning om EU-medlemskap innen 2030, og flere av dem er personer som stemte for utmelding sist gang.

37 prosent sier de ikke ønsker en ny avstemning.

Av de som stemmer på de konservative og Nigel Farages parti Reform UK, svarer henholdsvis 52 og 68 prosent at de ikke ønsker å være medlem av EU, skriver The Sunday Times.