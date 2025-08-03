Avstemningen i Senatet endte 50 mot 45, etter at president Donald Trump oppfordret det republikansk-ledede Senatet til å hastebehandle nominasjonen. Pirro ble utnevnt midlertidig i mai og er nå permanent bekreftet i stillingen.

74 år gamle Pirro har vært statsadvokat i New York og programleder for blant annet «Justice with Judge Jeanine» på Fox News.

Utnevnelsen har møtt sterk kritikk fra Demokratene og Pirro har fått hard kritikk for sin støtte til konspirasjonsteorier om presidentvalget i 2020. Pirro er blant dem som ble saksøkt i injuriesaken fra Dominion Voting Systems, der Fox inngikk et forlik på nær 800 millioner dollar.

Også forsvarsminister Pete Hegseth og samferdselsminister Sean Duffy har bakgrunn fra Fox News.