I Krasnodar-regionen ved Svartehavet der Sotsji ligger, sto en drivstofftank med kapasitet på 2.000 kubikkmeter i brann, meldte Russlands nyhetsbyrå RIA, med henvisning til nødetatene.

Mer enn 120 brannfolk ble satt inn for å få kontroll på flammene, skriver guvernør Veniamin Kondratjev på Telegram.

Angrep mot Sotsji, som var vertskap for vinter-OL i 2014, har vært sjeldne i krigen som Russland startet i februar 2022.

Krasnodar-regionen er hjemsted for Ilsky-raffineriet nær byen Krasnodar, blant de største i det sørlige Russland og et hyppig mål for Ukrainas droneangrep.

Det russiske forsvarsdepartementet sa i sin daglige morgenrapport på Telegram at deres luftvern ødela 93 ukrainske droner i løpet av natten, inkludert én over Krasnodar-regionen og 60 over Svartehavet.

Departementet rapporterer kun hvor mange droner enhetene ødelegger, ikke hvor mange Ukraina sendte ut.

Rosaviatsia, Russlands sivile luftfartsmyndighet, stanset midlertidig flygninger ved flyplassen i Sotsji, før de meldte på Telegram at flygningene ble gjenopptatt fra klokken 3 norsk tid.

Angrep ved atomkraftverk

Droneangrepet kommer etter at Russland natt til søndag gjennomførte et rakettangrep mot Kyiv. I tillegg meldte det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om eksplosjoner og røyk nære ukrainsk atomkraftverk lørdag hvor byrået har folk.

Atomkraftverket har ifølge IAEA meldt om angrep mot et av hjelpeanleggene.

– Hjelpeanlegget ligger 1.200 meter fra atomkraftverkets område, og IAEA-gruppen kunne fortsatt se røyk fra den retningen i ettermiddag, opplyser IAEA i en uttalelse.

Atomkraftverket Zaporizjzja i Ukraina er Europas største. Det ble okkupert av Russland i mars 2022 og er for tiden tatt ut av drift av sikkerhetshensyn. IAEA har inspektører på plass.

Ukraina dekker over halvparten av sitt strømforbruk med atomkraft.