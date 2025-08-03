KrF gir borgerlig garanti: Åpner for Listhaug som statsminister

KrF-leder Dag Inge Ulstein garanterer at KrF vil støtte en ny regjering ved borgerlig flertall, også med Frp-leder Sylvi Listhaug som statsminister.

SNUR: Partileder Dag-Inge Ulstein åpner for at KrF kan støtte en regjering ledet av Frp-leder Sylvi Listhaug.  Foto: Stian Lysberg Solum
NTB
– Vi kommer til å støtte og sikre og gjøre det vi kan for at det blir en borgerlig regjering, sier leder Dag-Inge Ulstein i KrF til TV 2 søndag.

Han understreker at dette gjelder uansett hvem som leder regjeringen på borgerlig side.

KrF-lederen kommer med avklaring på partiets holdning til et potensielt borgerlig samarbeid etter valget. For første gang åpner han for å støtte en regjering ledet av Frp-leder Sylvi Listhaug.

På snittet av målingene i juli var Frp omtrent jevnstore med Høyre, KrF og Venstre til sammen. Frp mener det største partiet bør ha statsministeren ved en borgerlig valgseier.

Senest lørdag sa Ulstein til Vårt Land at han tror det blir vanskelig for Listhaug å bli statsminister.

– Det er utopisk å se for seg at Fremskrittspartiet skal bli større enn Høyre, Venstre og KrF til sammen, sa han til avisen.

Ulstein understreker at regjeringsmakt ikke er et mål i seg selv for KrF ved høstens valg. Partiet vil fokusere på å få mest mulig innflytelse for sin politikk, enten i eller utenfor regjering.

