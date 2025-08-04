En lukt av systematisk maktmisbruk

Vi står midt i en politisk virkelighet der ord som rettferdighet, demokrati og folkestyre brukes som pynt, men ikke nødvendigvis praktiseres. De seneste ukers lovforslag fra regjeringen viser med all tydelighet en vilje til å beskytte egne støttespillere og svekke de som står politisk på feil side. Det minner ikke om et åpent og liberalt demokrati. Det minner mer om maktens desperate forsøk på å sementere sin egen posisjon, koste hva det koste vil.
Regjeringen har fremmet forslag som skal hindre grupper som «Aksjon for borgerlig valgseier» fra å gi videre støtte til høyresiden. Samtidig er det helt greit at LO, med dype lommer og tette bånd til Arbeiderpartiet, bruker midler og ressurser til å sikre seg styreposisjoner og politisk innflytelse. En klassisk byttehandel: penger mot makt.
Dette er ikke bare urimelig, det er udemokratisk. For hva er egentlig forskjellen på en privat gruppe som støtter høyresiden og en fagorganisasjon som kjøper seg innflytelse på venstresiden? Når den ene parten får munnkurv og den andre får fripass til korridorsamtaler og maktspill, lukter det ikke bare fisk, det lukter systematisk maktmisbruk.
Vi vet at et betydelig antall LO-medlemmer stemmer på høyresiden. Enkelte undersøkelser viser at det kan være så mange som 40–50 prosent. Dette burde være et tankekors for ledelsen i LO. Men i stedet for å stille spørsmål ved egen rolle, bruker de tiden på å snakke om å knuse høyresiden. Retorikken er ikke bare gammeldags, heller er den direkte respektløs overfor egne medlemmer.
Man kunne tro at en organisasjon som lever av medlemmenes tillit, ville bruke mer tid på å forstå hvorfor så mange av dem ser mot høyre. Men nei. I stedet snakker man som om det fortsatt er klassekamp i 1925, og alle stemmer automatisk på sosialdemokratiet. Det er en grov avkobling fra virkeligheten og et demokratisk problem når én av Norges mektigste organisasjoner nekter å lytte til sine egne.
I tillegg har regjeringen lagt frem et lovforslag mot såkalt desinformasjon. På papiret kan dette høres bra ut, for vi vil jo alle bekjempe falske nyheter. Men i praksis gir dette regjeringen en urovekkende mulighet: De kan definere hva som er sant og hva som er farlig.
Når regjeringen bruker lovverket som et verktøy for å styrke sine egne støttespillere og kneble kritiske stemmer, er det på tide å slå alarm
Vi må tørre å spørre: Hvem får definisjonsmakten? Hvem avgjør hva som er desinformasjon og hva som er legitim kritikk? Og hva skjer med pressen og vanlige borgere som stiller ubehagelige spørsmål eller utfordrer makten?
Ytringsfrihet handler ikke bare om retten til å si det som er populært eller riktig i øyeblikket. Den handler også om retten til å være uenig, til å kritisere, og til å rope varsko, selv om det ikke passer den til enhver tid sittende regjering. Når staten gis mulighet til å regulere meninger under dekke av å beskytte samfunnet, er vi farlig nær det autoritære.
Demokrati forutsetter tillit, åpenhet og reell likebehandling. Når regjeringen bruker lovverket som et verktøy for å styrke sine egne støttespillere og kneble kritiske stemmer, er det på tide å slå alarm.
Det er ikke desinformasjon å påpeke maktmisbruk. Det er ikke splittelse å kritisere fagbevegelsen for manglende lytteevne. Det er ikke udemokratisk at forvente at alle, enten det er LO eller en aksjonsgruppe, skal spille etter samme regler.
Tvert imot: Det er demokratiets innerste kjerne.
Mikkel Sibe
Fylkesstyremedlem i Akershus FpU