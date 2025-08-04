Den rødeste regjeringen på en generasjon

Arbeiderpartiet har lovet at ingen skatter skal økes. Det er vanskelig å tro på når en ser historikken de fire siste årene. Fasiten er 130 milliarder kroner i økte skatteinntekter. Det er også vanskelig å tro på Aps garanti, med tanke på hvem de må samarbeide med for å sikre et eventuelt flertall. Aftenpostens kommentator Kjetil B. Alstadheim har karakterisert det som et «tutti-frutti»-flertall. Jeg vil kalle det en potensiell skattebonanza-regjering. Samtlige av vennene deres på rød side vil ha økte skatter. I en ny rapport viste også LO kortene om hva de vil kreve i skattepolitikken. Arbeiderpartiet står alene om sitt skatteløfte, og usikkerheten bør uroe både næringsliv og privatpersoner.

Fritaksmetoden ble innført med bred politisk støtte, noe LO nå sår tvil om

Nylig kom rapporten «Latente eierinntekter og skatteforpliktelser på unoterte aksjer i perioden 2011–2022». Bestilt av LO, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå og med klar slagside. Det er med rapporter som med det meste; det du putter inn og bestiller, påvirker det du får ut. Rapporten viser at dersom en skattelegger verdistigning i selskaper vil man kunne dra inn betydelig mer skatt til staten. Det rapporten ikke sier noe om, er hvor utrolig meningsløst det er å se på dette alene og skadeomfanget det vil gi for norsk eierskap.

Fritaksmetoden som LO går til verks mot ble utredet av Bondevik II og innført av Jens Stoltenberg. Den er lik metoden i andre land i Europa, og sikrer at reinvesteringer ikke skattelegges og at uttak til privatpersoner betaler utbytteskatt. Fritaksmetoden ble innført med bred politisk støtte, noe LO nå sår tvil om.

Fritaksmetoden fungerer, og er et initiativ til å reinvestere i nye bedrifter. Hensikten var og er å unngå dobbeltbeskatning på verdier som blir værende i bedriften. LO ser ut til å tro at dette er verdier som er tatt ut som personinntekt til eiere. Det er det ikke, og dersom det var det, måtte de blitt beskattet med 38 prosents utbytteskatt.