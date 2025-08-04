Den rødeste regjeringen på en generasjon

Arbeiderpartiet har lovet at ingen skatter skal økes. Det er vanskelig å tro på når en ser historikken de fire siste årene. Fasiten er 130 milliarder kroner i økte skatteinntekter. Det er også vanskelig å tro på Aps garanti, med tanke på hvem de må samarbeide med for å sikre et eventuelt flertall. Aftenpostens kommentator Kjetil B. Alstadheim har karakterisert det som et «tutti-frutti»-flertall. Jeg vil kalle det en potensiell skattebonanza-regjering. Samtlige av vennene deres på rød side vil ha økte skatter. I en ny rapport viste også LO kortene om hva de vil kreve i skattepolitikken. Arbeiderpartiet står alene om sitt skatteløfte, og usikkerheten bør uroe både næringsliv og privatpersoner.
Fritaksmetoden ble innført med bred politisk støtte, noe LO nå sår tvil om
Nylig kom rapporten «Latente eierinntekter og skatteforpliktelser på unoterte aksjer i perioden 2011–2022». Bestilt av LO, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå og med klar slagside. Det er med rapporter som med det meste; det du putter inn og bestiller, påvirker det du får ut. Rapporten viser at dersom en skattelegger verdistigning i selskaper vil man kunne dra inn betydelig mer skatt til staten. Det rapporten ikke sier noe om, er hvor utrolig meningsløst det er å se på dette alene og skadeomfanget det vil gi for norsk eierskap.
Fritaksmetoden som LO går til verks mot ble utredet av Bondevik II og innført av Jens Stoltenberg. Den er lik metoden i andre land i Europa, og sikrer at reinvesteringer ikke skattelegges og at uttak til privatpersoner betaler utbytteskatt. Fritaksmetoden ble innført med bred politisk støtte, noe LO nå sår tvil om.
Fritaksmetoden fungerer, og er et initiativ til å reinvestere i nye bedrifter. Hensikten var og er å unngå dobbeltbeskatning på verdier som blir værende i bedriften. LO ser ut til å tro at dette er verdier som er tatt ut som personinntekt til eiere. Det er det ikke, og dersom det var det, måtte de blitt beskattet med 38 prosents utbytteskatt.
Rapportens funn er egentlig helt misforstått. Dette handler ikke om skatt som er lurt unna eller som burde vært tatt inn av staten. Det handler om at 1.614 milliarder kroner investert i bedrifter som skaper arbeidsplasser og verdier i Norge.
LO burde være opptatt av at verdiene blir værende i norske selskaper og reinvesteres til nye arbeidsplasser
Dersom LO ønsker å innføre skatt på verdistigning av selskaper som en type løpende utbytteskatt, i tillegg til selskapsskatten, vil vi få en skattelegging av norske selskaper på over 50 prosent. Det vil være svært radikalt, og føre til økt utflytting og flere utenlandske eiere i Norge. Det er også dårlig politikk, og LO burde være opptatt av at verdiene blir værende i norske selskaper og reinvesteres til nye arbeidsplasser, heller enn å bli tatt ut til personlig forbruk av «de rike».
Vi må huske på at vi ikke har å gjøre med det Arbeiderpartiet vi hadde i Stoltenberg I og II. Vi har å gjøre med et Arbeiderparti som har beveget seg til venstre, og som ikke er interessert i å legge til rette for økt verdiskaping. Etter partiets strategikonferanse i januar 2023, hvor de vedtok at de skulle snakke mer positivt om næringslivet, så har det skjedd. Men det er i retorikk og ikke i politikk. De gjorde en retorisk nullstilling og besluttet å snakke penere om bedrifter og «de rike».
Det blir som keiserens nye klær, men vi bør ikke la oss lure. Dersom rødgrønn side vinner valget, vil de fortsette å innføre skatter på norsk eierskap, og vi vil få den rødeste regjeringen på en generasjon.
Ingeborg Tennes
Nestleder i Oslo Høyre og stortingskandidat