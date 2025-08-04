Frp lover behandling innen 30 dager i ny helseplan

– Vi vil ikke sitte stille å se på en utvikling der folk med helseforsikring sikres gode tjenester, mens resten må stå i kø, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NTB.

Frp har en tipunkts helseplan for de neste fire årene. Blant punktene er å innføre fritt behandlingsvalg i hele helsesektoren. Det skal gi pasienter mulighet til å velge behandlingssted fritt, også hos private aktører. Partiet vil også innføre en 30 dagers utrednings- og behandlingsgaranti.

Listhaug mener dagens system fører til unødvendig lange ventetider og økonomiske tap for pasienter.

– Nå står mange i kø og må motta sykepenger, enkelte ender på arbeidsavklaringspenger fordi det går over ett år før de får helsehjelp. Dette er feil bruk av ressursene og gjør at syke mennesker må leve i smerter og taper betydelig i inntekter, sier Frp-lederen.

Dette er Frps tipunktsplan

* Endre finansieringsmodellen for drift og investering i sykehusene

* Likestille offentlige og private aktører

* Fritt behandlingsvalg i hele helsesektoren

* 30 dagers utrednings- og behandlingsgaranti

* Raskere tilgang til nye og effektive legemidler

* Økt andel innsatsstyrt finansiering (ISF) til 60 prosent

* Satsning på valgfrihet og kvalitet innen psykisk helse og rusbehandling

* Økt antall døgnplasser i psykiatrien

* Nasjonal finansieringsløsning for sjeldne diagnoser

* Mer effektiv ressursbruk i helsesektoren

– Vi skal ha fritt behandlingsvalg, bruke ledig kapasitet i det private med offentlig finansiering og ha mindre byråkrati og mer pasientbehandling, forklarer Listhaug.

Helseministeren: Gamle ideer

Listhaug mener det finnes ledig kapasitet i privat sektor som kunne vært brukt til å redusere ventetider. Partiet vil finansiere behandling hos private aktører med offentlige midler for å utnytte denne kapasiteten.

Ifølge NRK har helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) ikke mye bra å si om Listhaugs planer.

– Mye av dette er gamle ideer som har vært forsøkt før, og det bidro til større helsekøer, lengre ventetider og at mange pasienter ble kasteballer i helsetjenesten. Det å utsette pasientene våre for ideologiske eksperimenter, bidrar ikke til folks trygghet, sier han.

Høyre: Forståelse for flere av Frps forslag

Høyre-leder Erna Solberg viser forståelse for flere av Frps forslag.

– Det er mye Frp og vi er enige om, det er et godt grunnlag, sier Solberg til NRK.

Hun avviser bekymringer for at velgerne ikke skal klare å skille mellom Høyre og Frps helsepolitikk.

Høyre skal presentere sin egen helsepolitikk for de neste fire årene på en pressekonferanse mandag. Solberg understreker partiets fokus på effektiv ressursbruk i helsesektoren.

– Høyre er opptatt av at vi får mer helse ut av hver krone vi bruker, sier Solberg.

