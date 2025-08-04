Trump vurderer å gi amerikanere utbytte fra toll

Presidenten kom med utspillet da han gikk om bord i presidentflyet Air Force One søndag etter en tur til golfklubben sin i New Jersey.

– Det kan bli en utbetaling eller et utbytte til innbyggerne i landet vårt, til folk som tilhører middelklassen og lavere inntektsgrupper. Vi kan gi et utbytte, sier Trump.

På lik linje med EU-medlemmene og Liechtenstein og Island ble Norge fredag tildelt en tollsats på 15 prosent for eksportvarer til USA. Andre, som Sveits, India og Sør-Afrika ble ilagt betydelig høyere satser.

Til tross for at president Trump har hevdet at utenlandske land skal betale for tollen, er det amerikanske importører som faktisk betaler gebyrene – og de vil trolig dytte hele eller deler av den ekstra kostnaden over på amerikanske forbrukere.

