SV vil utnytte pukkellaksen

– Pukkellaksen er en alvorlig trussel mot villaksen. Derfor må vi gjøre det vi kan for å fjerne den fra norske farvann. I tillegg må vi utnytte maten i den, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NTB.

Hun har i helgen selv vært tett på tømming av fellene for pukkellaks i Repparfjordelva, under valgkampbesøk i Hammerfest i Finnmark.

Miljødirektoratet rapporterer om en markant økning i fangsten av pukkellaks, med en foreløpig topp på 11.563 fisk fanget tirsdag i forrige uke. Totalt er det fanget 107.309 pukkellaks så langt i år, hovedsakelig i Finnmark, viser tall fra Miljødirektoratet.

SV ber i et brev fiskeriministeren om å vurdere kommersiell utnyttelse av pukkellaks, inspirert av modellen som brukes for kongekrabbe.

Partiet foreslår å tillate målrettet fiske av pukkellaks i sjøen, støtte til lokal foredling og verdiskaping i kystsamfunnene, samt basere tiltakene på en kombinasjon av forskning og lokal kunnskap.

– Vi må få et system for å omsette pukkellaksen og sikre at inntektene kommer kystbefolkningen til gode, understreker Bergstø.

I år har 63 elver statlig finansierte tiltak mot pukkellaks, hvorav 53 elver har fiskefeller. En stor del av fangsten av pukkellaks kan brukes som mat. Ved forrige invasjon i 2023 ble det registrert nesten 580.000 pukkellaks i norske elver og kystområder, ifølge Miljødirektoratet.

(©NTB)