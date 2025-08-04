Jonas møter Erna: – Jeg heier på de rike

– Det er veldig enkelt: Norge må inn i en situasjon hvor man skaper mer, og ikke skatter mer, sier Erna Solberg (H).

Solberg starter uken med duellmaraton mot statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Etter statsministerduell i Politisk Kvarter på NRK, får de noe lengre tid til å duellere i debatt arrangert av Civita på utestedet Brød & Sirkus i Oslo.

Duellen startet med en økonomibolk, som Solberg selv skulle ha valgt. Begge parter fikk velge et tema hver. Støre valgte utenriks.

Formuesskatt kunne like gjerne vært navnet på den første bolken.

– Det er andre typer skatter som kan ha større betydning for investeringer i økonomien, blant annet selskapsskatten, som virkelig er påvist å ha betydning. Den lover jo Erna å øke for å betale for kuttet i formuesskatt, sier Støre, og legger til:

– Det er en blank uenighet. Ikke fordi vi skal ta noen rike. Jeg heier på de rike. De må komme i gang. De skal være med på spleiselaget, og det skal være rettferdig fordeling.

– Jeg registrerer at norsk eierskap ikke er et ord Arbeiderpartiet tar i sin munn, som en viktig verdi i vårt samfunn, kontrer Solberg.

– Norsk eierskap er det som bygger hele Norge rundt omkring landet og kysten. Jeg synes det er leit å se at store norske selskaper blir solgt ut til utlendinger, legger hun til.

MARATON: Det er Jonas Gahr Støre og Erna Solbergs tredje duell så langt i valgkampen. Foto: NTB

– Lukter litt Jens Stoltenberg

Støres store forsvar er at regjeringen inviterte til skattekommisjon i vinter, med mål om å få til et tverrpolitisk forlik.

– Da var Høyres tilbakemelding at det lukter litt Jens Stoltenberg av det her, og det stemmer jo, for han er finansminister, men vi vil se på mandatet.

Høyre trakk seg etter FrP blankt avviste invitasjonen.

– Nå kan jeg annonsere en nyhet, invitasjonen står fortsatt, sier Støre med et smil.

Solberg takker hverken ja eller nei.

– I praksis fungerer formuesskatten på arbeidende kapital i hovedsak som en bedriftsbeskatning, sier hun, og legger til:

– Det presser opp utbytte for å betale formuesskatt, som svekker konkurransekraften.

Arbeidende kapital betyr aksjer og driftsmidler.

– Erna er på en måte born again Ronald Reagan, avslutter Støre.

Resonnementet bak er at Solberg har fastslått at skattekutt på sikt vil styrke økonomisk vekst – en tankegang Reagan selv sto bak.

– Avstanden har aldri vært større

Støre har erklært FrP som hovedmotstander i årets valgkamp. Forrige uke gikk FrP og Ap også sammen – i en noe uvanlig manøver – og arrangerte selv duell mellom Støre og partileder Sylvi Listhaug.

Høyre er over tid blitt angrepet av FrP for å være «like» Ap.

– Avstanden har aldri vært større under min tid som Høyre-leder, sa Solberg i Politisk Kvarter mandag.