Jensus Kristus svikter

Dette var Trygve Hegnars leder tirsdag 5. august 2025.

Da Norges politiske elite, i første rekke statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Jens Stoltenberg (Ap), møtte president Donald Trump i Det hvite hus, var det mye latter og glede.

Bestevennen fra Norge var på besøk. Lovordene om Stoltenberg og Norge var mange.

Det må derfor ha vært en kraftig nedtur da resultatet av tollforhandlingene var klart. Norge fikk en toll på eksport av varer og tjenester til USA på 15 prosent. Det samme som EU må leve med.

Jensus Kristus virket ikke (han virket på meningsmålingene).

Det interessante er at Støre kommenterte utfallet av tollforhandlingen med at Norge helst vil ha null toll, og at forhandlingene ikke er avsluttet. Prinsippet bør altså være null toll.

Vi er helt enig med statsministeren, men han er, med respekt å melde, uten prinsipper på dette området. Sist vi sjekket, var det tollfri import av sukker, ris, kaffe og bananer, for det har vi jo ikke konkurrerende varer til, men for varer som produseres i Norge, har vi bygget en høy tollmur. Veldig høy.

Melkeprodukter har opp til 443 prosent toll, storfekjøtt opp til 344 prosent, lammekjøtt 429 prosent toll, og så har Norge for noen produkter endret beregningene fra kronetoll til prosenttoll, slik at tollbeløpet ble enda høyere.

Norge og statsminister Jonas Gahr Støre har altså noe å lære Donald Trump.

Støre er ganske frisk med tall nå i valgkampinnspurten. I foredrag etter foredrag skryter han av at Norge har en lav arbeidsledighet på bare 2 prosent. Men det er Nav-tallene, som viser de som aktivt søker jobb, mens SSB-tallene for ledighet, som tar med alle som ikke er i jobb, viser en arbeidsledighet på 4,8 prosent. Det tallet er det ingen grunn til å skryte av.

Støre gjør ingen feil ved å bruke Nav-tallene, men det er villedende når vi har SSB-tallet på 4,8 prosent.

Statsministeren gjør også et stort nummer av det er blitt så mange nyansettelser i hans regjeringstid, men hvor mange av disse er i offentlig sektor og hvor mange er det i små og mellomstore bedrifter? De fleste er vel i stat og kommune.

Han gjør også, i valgdebattene, et nummer av at formuesskatten er en personskatt som ikke rammer bedriftene, men han vet godt at pengene må tas ut av bedriftene (VG har en fin serie om dette).

Og Støre, sammen med en samlet presse, forteller folk at det blir ragnarok hvis formuesskatten på arbeidende kapital fjernes. Da snakker vi om 21 milliarder kroner av rundt 2.000 milliarder inntektskroner (trolig mye mer) for staten.

AUF-leder Gaute Børstad Skjervø nærmest skriker om Norges undergang hvis det gis skattelettelser. Han har ikke peiling. Men han blir garantert statsråd hvis Støre-regjeringen fortsetter i neste periode. Han er lei av debatt. Gaute Børstad Skjervø vil ha kamp.

Bortsett fra å gi skattelettelser til ungdom som skal bidra til lottokunnskap om personskatt, har ikke Jensus Kristus Stoltenberg bidratt mye.

Det er ikke blitt noe fart på det. Men å vinne valget for Støre er ikke umulig.