EU utsetter mottiltak mot Trump-toll

Det er flere ubesvarte spørsmål i avtalen mellom USA og EU, blant dem tollsatser for brennevin, og Trumps presidentordre som i forrige uke innførte 15 prosent toll på de fleste varer, hadde ikke unntak for ting som biler og bildeler.

Fra EU-hold ventes nye presidentordrer snart.

– EU fortsetter å jobbe med USA for å bli enige om en felles uttalelse, slik vi ble enige om 27. juli. Med dette målet i sikte vil kommisjonen ta de nødvendige stegene for å utsette EUs mottiltak mot USA, som skulle ha trådt i kraft 7. august, med seks måneder, sier en talsperson for EU-kommisjonen i en uttalelse gjengitt av Reuters.

De to forskjellige pakkene fra EU dreier seg om henholdsvis toll på stål og aluminium og på grunntoll og biler.