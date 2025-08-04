VG har bedt Venstre avklare hvordan de stiller seg til Listhaug som mulig statsminister.

– Det stiller vi oss negative til. Vi stiller oss positive til Erna Solberg som statsminister. Hun er den eneste kandidaten som sier hun vil bli statsminister, og som sier hun vil samarbeide med oss om å danne regjering, sier 1. nestleder Sveinung Rotevatn til avisen.

Han påpeker at Frp-leder Listhaug ikke vil regjere med Venstre, og mener Solberg er den eneste borgerlige kandidaten som kan samle flertall.

Frp har vært det største partiet på borgerlig side på en rekke meningsmålinger. Konfrontert med uttalelsene fra Rotevatn svarer Listhaug til NTB at hun heller ikke ser for seg en regjering med Venstre.

Les også KrF gir borgerlig garanti: Åpner for Listhaug som statsminister KrF-leder Dag Inge Ulstein garanterer at KrF vil støtte en ny regjering ved borgerlig flertall, også med Frp-leder Sylvi Listhaug som statsminister.

– Vårt mål er å skifte ut Støre-regjeringen med en Frp/Høyre-regjering, og dersom valgresultatet krever det kan vi også samarbeide med andre partier for å sikre et parlamentarisk grunnlag for en Frp/Høyre-regjering, kommenterer Sylvi Listhaug.

Listhaug har foreløpig ikke kalt seg selv statsministerkandidat, men har sagt at det største partiet bør få statsministeren.

– For Frp er det naturlige utgangspunktet for eventuelle regjeringsforhandlinger at det største partiet i regjering skal ha statsministeren, gjentar Listhaug.