I elleve tilskuddsmeldinger som byrået FEMA publiserte fredag, framgikk det at delstater må følge deres vilkår og betingelser. Dette innebærer at delstatene må bekrefte spesifikt at de ikke vil bryte kommersielle forbindelser med israelske selskaper dersom de skal være berettiget til finansiering.

FEMA er et byrå som koordinerer føderale myndigheters respons på katastrofer i USA, og er underlagt sikkerhetsdepartementet. I tilskuddsmeldingene framgår det at kravet gjelder for minst 1,9 milliarder dollar som delstatene er avhengige av for blant annet å finansiere utstyr til søk og redning, lønninger til beredskapsledere og reservestrømsystemer.

Rettet mot BDS-bevegelsen

Dette er Trump-administrasjonens siste forsøk på å bruke føderal finansiering til å fremme sine synspunkter på Israel. Allerede i april fastslo sikkerhetsdepartementet at det er forbudt for delstater og byer som mottar tilskuddsmidler, å boikotte israelske selskaper.

Det nye finansieringskravet er rettet mot BDS-bevegelsen (Boikott, Desinvestering og Sanksjoner). Bevegelsen er skapt for å legge økonomisk press på Israel for å avslutte okkupasjonen av palestinske områder.

– Sikkerhetsdepartementet vil håndheve alle antidiskrimineringslover og -politikk, inkludert når det gjelder BDS-bevegelsen, som uttrykkelig er basert på antisemittisme, sier talsperson Kristi Noem i departementet i en uttalelse.

– Skammelig

Samtidig anses kravet i det store og hele som symbolsk ettersom 34 delstater allerede har lover og politikk myntet på BDS. Bevegelsen kaller kravet «skammelig,» men støttes av The American Jewish Committee.

Ifølge FEMA må større byer føye seg etter kravene dersom de skal få sin andel av til sammen 553,5 millioner dollar som er øremerket terrorbekjempelse i tettbebygde områder. I dette programmet er 92,2 millioner dollar satt av til New York alene, mest av alle mottakerne.