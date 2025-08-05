Listhaug: – Vi er opptatt av å samle borgerlig side

I duellen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på NRK tirsdag morgen ble Listhaug konfrontert med den knallharde kritikken hun har kommet med både mot Høyre og de andre ikke-sosialistiske partiene på Stortinget.
– Vi er opptatt av å samle borgerlig side, at alle ikke-sosialistiske partier skal samles med Høyre og Frp i regjering, svarte Listhaug.
– De er like Ap på en del områder, men det er mange områder vi er enige om, som at skattetrykket skal ned, sa hun.
– Jeg håper virkelig at vi får et skifte, vi trenger å få Støre ut og en regjering som er mer næringsvennlig, sa Listhaug.