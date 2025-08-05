Listhaug: – Vi er opptatt av å samle borgerlig side

Frp-leder Sylvi Listhaug mener at Høyre er like Arbeiderpartiet på mange områder, men at det er mange områder der Høyre og Frp har samme politikk.

5. aug.
FRP FORSØKER: Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug møttes til statsministerduell i Politisk kvarter tirsdag morgen.  Foto: Ole Berg-Rusten
NTB
I duellen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på NRK tirsdag morgen ble Listhaug konfrontert med den knallharde kritikken hun har kommet med både mot Høyre og de andre ikke-sosialistiske partiene på Stortinget.

– Vi er opptatt av å samle borgerlig side, at alle ikke-sosialistiske partier skal samles med Høyre og Frp i regjering, svarte Listhaug.

– De er like Ap på en del områder, men det er mange områder vi er enige om, som at skattetrykket skal ned, sa hun.

– Jeg håper virkelig at vi får et skifte, vi trenger å få Støre ut og en regjering som er mer næringsvennlig, sa Listhaug.

