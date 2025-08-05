Støre om oljefondets investeringer i israelske jagerfly: – Urolig

– Jeg blir veldig urolig når jeg ser det. Jeg har bedt finansministeren ta kontakt med Norges Bank for å finne ut hva situasjonen er og hvordan selskapet blir behandlet, sier Jonas Gahr Støre (Ap) under statsministerduellen med Frp-leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter på NRK.

Støre påpeker at det finnes et etikkråd og klare bestemmelser om at Norge ikke skal investere selskaper som bryter folkeretten.

– Dette må vi få en klargjøring av, sier han.

Les også Oljefondet: Monstergevinst på israelsk bombeflyselskap Israel har bombet Gazastripen i snart to år. Det har Bet Shemesh Engines tjent stort på, og aksjekursen er seksdoblet. Oljefondet eier aksjer for 400 millioner.

Oljefondet har ikke ønsket å si noe om fondets investeringer i selskapet.

Aftenposten meldte mandag kveld at oljefondet – som formelt heter Statens pensjonsfond utland – kjøpte seg inn i selskapet Bet Shemesh Engines Holdings i 2023.

Ved utgangen av det året eide oljefondet 1,28 prosent av aksjene, ifølge fondets egen oversikt , mens eierskapet var steget til 2,09 prosent ett år senere.