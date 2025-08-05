Støre om oljefondets investeringer i israelske jagerfly: – Urolig

Jonas Gahr Støre har bedt finansministeren kontakte Norges Bank om oljefondets investering i et selskap som vedlikeholder Israels kampfly.

Category iconPolitikk
Publisert 5. aug.
Article lead
+ mer
lead
OLJEFONDETS MONSTERGEVINST: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ber om en klargjøring fra Norges Bank etter en Aftenposten-sak om en investering som oljefondet har gjort i selskapet Bet Shemesh Engines Holdings, som blant annet vedlikeholder israelske kampfly.  Foto: Amanda Pedersen Giske
OLJEFONDETS MONSTERGEVINST: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ber om en klargjøring fra Norges Bank etter en Aftenposten-sak om en investering som oljefondet har gjort i selskapet Bet Shemesh Engines Holdings, som blant annet vedlikeholder israelske kampfly.  Foto: Amanda Pedersen Giske
NTB
Tips meg
Del

– Jeg blir veldig urolig når jeg ser det. Jeg har bedt finansministeren ta kontakt med Norges Bank for å finne ut hva situasjonen er og hvordan selskapet blir behandlet, sier Jonas Gahr Støre (Ap) under statsministerduellen med Frp-leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter på NRK.

Støre påpeker at det finnes et etikkråd og klare bestemmelser om at Norge ikke skal investere selskaper som bryter folkeretten.

– Dette må vi få en klargjøring av, sier han.

Oljefondet har ikke ønsket å si noe om fondets investeringer i selskapet.

Aftenposten meldte mandag kveld at oljefondet – som formelt heter Statens pensjonsfond utland – kjøpte seg inn i selskapet Bet Shemesh Engines Holdings i 2023.

Ved utgangen av det året eide oljefondet 1,28 prosent av aksjene, ifølge fondets egen oversikt , mens eierskapet var steget til 2,09 prosent ett år senere.

Politikk

Informasjon om bruk av AI