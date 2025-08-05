Ja, det var etter en ferie på Cuba i våres at denne tanken kom over meg. For det er jo rundt 15 prosent av det norske folk som oppgir at de stemmer på SV eller Rødt – to partier som, selv om de i de senere år har forsøkt å distansere seg fra tidligere synspunkter, i en årrekke hadde Venezuela og Cuba som sine drømmeland.

For på Cuba kan man nemlig med egne øyne få se hvordan Norge ville vært dersom duoen Rødt og SV hadde fått styre landet lenge nok.

Butikkhyllene var stort sett tomme. Inne i Havanna (bortsett fra i gamlebyen, som er på Unescos verdensarvliste) forfaller byen så kraftig at vår guide fortalte at hun ofte ble spurt av turister om det nettopp hadde vært krig der.

Problemet som SV og Rødt har med gründere og jobbskapere i Norge er helt borte på Cuba

Landet er som skapt for solceller, men økonomien er så dårlig at landet ikke engang klarer å holde de syv svært gamle og nedslitte oljekraftverkene i stand, så de står og ruster i stykker mens de spyr ut importert olje for å produsere 80 prosent av landets energibehov.

Gjennomsnittlig månedslønn i fjor lå på cirka 180 amerikanske dollar, eller rundt 1.800 kroner, og pensjonene var helt nede i 5 dollar måneden.

De få som får seg en universitetsutdannelse tar ofte jobb i internasjonale hotellkjeder, fordi de der – blant annet på grunn av tips – tjener litt mer.

Hvis man tar en tur til bildegalleriet i den gamle baren på Hotel Nacional de Cuba i Havanna, bygd i 1930, kan man se at landet frem til 1959 var in-stedet over alle, frekventert av hele verdens jetset – med Frank Sinatra, Rita Hayworth, Gary Cooper og Marlon Brando blant gjestene.

Så hvordan kunne det gå så galt?