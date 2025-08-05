Ja, det var etter en ferie på Cuba i våres at denne tanken kom over meg. For det er jo rundt 15 prosent av det norske folk som oppgir at de stemmer på SV eller Rødt – to partier som, selv om de i de senere år har forsøkt å distansere seg fra tidligere synspunkter, i en årrekke hadde Venezuela og Cuba som sine drømmeland.
For på Cuba kan man nemlig med egne øyne få se hvordan Norge ville vært dersom duoen Rødt og SV hadde fått styre landet lenge nok.
Butikkhyllene var stort sett tomme. Inne i Havanna (bortsett fra i gamlebyen, som er på Unescos verdensarvliste) forfaller byen så kraftig at vår guide fortalte at hun ofte ble spurt av turister om det nettopp hadde vært krig der.
Problemet som SV og Rødt har med gründere og jobbskapere i Norge er helt borte på Cuba
Landet er som skapt for solceller, men økonomien er så dårlig at landet ikke engang klarer å holde de syv svært gamle og nedslitte oljekraftverkene i stand, så de står og ruster i stykker mens de spyr ut importert olje for å produsere 80 prosent av landets energibehov.
Gjennomsnittlig månedslønn i fjor lå på cirka 180 amerikanske dollar, eller rundt 1.800 kroner, og pensjonene var helt nede i 5 dollar måneden.
De få som får seg en universitetsutdannelse tar ofte jobb i internasjonale hotellkjeder, fordi de der – blant annet på grunn av tips – tjener litt mer.
Hvis man tar en tur til bildegalleriet i den gamle baren på Hotel Nacional de Cuba i Havanna, bygd i 1930, kan man se at landet frem til 1959 var in-stedet over alle, frekventert av hele verdens jetset – med Frank Sinatra, Rita Hayworth, Gary Cooper og Marlon Brando blant gjestene.
Så hvordan kunne det gå så galt?
Jo, alle jobbskapere og firmaeiere forsvant nærmest over natten. Derfor er øya i dag kjent for sine gamle amerikanske biler, for de ble stående igjen på kaia med nøklene i da folk med penger flyktet til USA i panikk på grunn av Fidel Castros revolusjon. Siden da har alt stått stille.
Så her har vi SV og Rødts drømmeland in real. Alle er like…fattige! For ingen skaper verdier. Problemet som SV og Rødt har med gründere og jobbskapere i Norge er helt borte på Cuba. Ikke før Sovjetunionen gikk i oppløsning ble det lov å starte en liten restaurant eller kafé hjemme i sitt eget kjøkken (men ikke ha noen ansatte). Det var fordi Cuba da mistet 75 prosent av sin eksport, og noe måtte jo folk ha å leve av. Nå kan de starte kooperativer også, men ikke private firmaer.
Alle som jubler over jobbskapere som forlater Norge og ønsker «god tur», burde derfor ta seg en tur til Cuba for med selvsyn å se hvordan et land uten private firmaer faktisk er.
Når folk stemmer på partier som har hatt Cuba og Venezuela som forbilder, må det være lov å spørre: Er nordmenn kunnskapsløse og naive?
Hvis disse partiene skulle få makt i Norge, vil mange ikke forstå alvoret før verdiskapningen faller så mye at det går ut over deres egen inntekt. Da vil de våkne opp og tenke «oi, men det var jo ikke det som var meningen!».
Men da vil det være for sent.
Venstresiden i norsk politikk utgjør en stor trussel mot fremtidig verdiskapning og derved hele velferdsstaten. Når skal de forstå at verdier må skapes før vi kan dele?
Har de ikke lært noe av alt som ikke har skjedd på Cuba de seneste 66 årene – og hvorfor?
Thor Edquist
Tidligere ordfører for Høyre i Halden