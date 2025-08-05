Ny gjennomgang av oljefondets investeringer

– I lys av denne saken og den forverrede situasjonen i Gaza og på Vestbredden, vil jeg i dag be Norges Bank og Etikkrådet om en fornyet gjennomgang av fondets investeringer i israelske selskaper og Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning, sier Stoltenberg i en uttalelse til NTB.

– Hensikten er å forsikre oss om at fondet ikke er investert i selskaper som medvirker til den ulovlige okkupasjonen av Vestbredden og den folkerettsstridige krigføringen i Gaza, sier Stoltenberg videre.

Tidligere tirsdag ble det klart at oljefondet har økt investeringene i det israelske selskapet Bet Shemesh Engines Holdings i løpet av året.

Oljefondssjef Nicolai Tangen sa tirsdag at han ikke kunne være trygg på at oljefondet ikke er investert i selskaper som bidrar til krigen i Gaza, og at Aftenpostens opplysninger var nye for dem.

Aftenposten avslørte mandag kveld at oljefondet hadde kjøpt seg opp i selskapet Bet Shemesh Engines i 2023. Ved utgangen av det året eide oljefondet 1,28 prosent av aksjene, ifølge fondets egen oversikt, mens eierskapet var steget til 2,09 prosent ett år senere. Selskapet vedlikeholder israelske kampfly.

Ifølge avisen opplyser Bet Shemesh Engines selv i sine rapporter at det har hatt vekst blant annet på grunn av økt aktivitet i forbindelse med Gaza-krigen.