Ble varslet om oljefondets Israel-investering

Det skriver Dagbladet , som viser til en sak fra FriFagbevegelse 2. juli.

Fagbladet skrev da at oljefondet er deleier i israelske forsvarsselskaper som selger dronemotorer og dronekameraer til Israels flyvåpen og som gjør vedlikehold på israelske krigsfly.

De viste til den israelske fredsorganisasjonen New Profile, som avdekket at oljefondet var investert i de tre selskapene Bet Shemesh Engines Holdings, Next Vision Stabilized Systems og Clal Insurance Enterprises Holdings.

FriFagbevegelse skriver at de sendte informasjonen om selskapene til finansminister Jens Stoltenberg (Ap). Dette ble gjort allerede 21. juni.

Statssekretær Torgeir Micaelsen (Ap) svarte på spørsmålene.

– Norge er ikke, og skal ikke være, investert i selskaper som medvirker til at stater begår grove krigsforbrytelser. Det fremgår av de politisk bestemte etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland, sa han.

Han viste også til en gjennomgang Etikkrådet gjorde i fjor, der de var i kontakt med to selskaper.

– De fant «ingen selskaper i fondet med pågående leveranser av våpen til Israel som gir grunn for utelukkelse», opplyste Micaelsen.

Saken har nå fått fornyet oppmerksomhet som følge av en sak i Aftenposten mandag kveld. Tirsdag formiddag sa Stoltenberg at han vil be Norges Bank og Etikkrådet om en ny gjennomgang av investeringer i israelske selskaper.

