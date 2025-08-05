Etikkrådets leder: – Det er vanskelig

Etikkrådet har ikke ansett at salg av flymotorer til Israel rammes av etiske retningslinjer, sier rådslederen til TV 2.

Publisert 5. aug.
OLJEFONDET: Etikkrådets leder, Svein Richardt Brandtzæg, sier det er vanskelig å se for seg retningslinjer som er så detaljerte at de fanger opp enhver situasjon. Foto: Iván Kverme / Finansavisen
NTB
– Etikkrådet har ikke ansett at selskapers salg av flymotorer til Israel rammes av de etiske retningslinjene, sier leder i Etikkrådet Svein Richard Brandtzæg til TV 2.

– Vi har derfor heller ikke undersøkt selskaper som driver med vedlikehold av flymotorer. Vi vil nå vurdere dette. Fondet har omfattende etiske retningslinjer, men det er likevel rom for skjønnsutøvelse fra rådets side, fortsetter han.

– Det er vanskelig å se for seg retningslinjer som er så detaljerte at de fanger opp enhver situasjon som selskaper i SPU kan være i.

