Stoltenberg: – Jeg har tillit til Nicolai Tangen

Oljefondet har vært i medienes søkelys siden det mandag kveld ble kjent at fondet er investert i et israelsk selskap som driver med vedlikehold av israelske kampfly. MDG-leder Une Bastholm har tatt til orde for at Tangen må gå av som oljefondssjef i lys av saken.

– Jeg har tillit til Nicolai Tangen, sier Stoltenberg på et pressetreff tirsdag ettermiddag.

– Samtidig er det viktig å si at det er styret i Norges Bank som ansetter sjefen for pensjonsfondet. Det er ikke en som er utnevnt av finansdepartementet, sier han videre.

Leder i Etikkrådet, Svein Richard Brandtzæg, sier til TV 2 at det er vanskelig å se for seg retningslinjer som er så detaljerte at de fanger opp enhver situasjon som selskaper i SPU kan være i.

– Etikkrådet har ikke ansett at selskapers salg av flymotorer til Israel rammes av de etiske retningslinjene, sier han

– Vi har derfor heller ikke undersøkt selskaper som driver med vedlikehold av flymotorer. Vi vil nå vurdere dette. Fondet har omfattende etiske retningslinjer, men det er likevel rom for skjønnsutøvelse fra rådets side, sier han også..