Støre: – Det er Norges Banks ansvar

– Vi mener de er helt tydelige, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB om retningslinjene om mandatet som Norges Bank og oljefondet skal følge når de investerer de norske oljeinntektene.

– At oljefondet ikke skal investere i selskaper som medvirker til brudd på folkeretten. Det er noe Norges Bank må ta ansvaret for når de kjøper seg inn i selskaper, og som Etikkrådet skal følge med på underveis i eierskapet, sier Støre videre.

Gjennomgang av retningslinjer

Regjeringen ber om en fornyet gjennomgang av retningslinjene etter avsløringen om at oljefondet har investert i tre israelske forsvarsselskaper som selger dronemotorer og dronekameraer til Israels flyvåpen og som gjør vedlikehold på israelske krigsfly.

Statsministeren sa tirsdag morgen han var «urolig» over opplysningene var kommet fram.

– Og mitt ansvar er å tak i det fra første stund, sa Støre og la til at Norges Bank må ha en gjennomgang som gir gode svar.

Tillit til Tangen

– Jeg har tillit til Nicolai Tangen, sier Stoltenberg på et pressetreff tirsdag ettermiddag.

– Samtidig er det viktig å si at det er styret i Norges Bank som ansetter sjefen for pensjonsfondet. Det er ikke en som er utnevnt av Finansdepartementet, sier han videre.

Finansministeren understreket gjentatte ganger under pressetreffet at det er Norges Bank som er ansvarlige for å følge de etiske retningslinjene som Finansdepartementet vedtar.

– Det er Norges Bank og pensjonsfondet som har ansvaret for iverksettelsen og gjennomføringen basert på det overordnede, sier Stoltenberg.

