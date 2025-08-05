Trump truer med 250 prosent toll

– Vi skal sette inn en lav toll på legemidler til å begynne med, men om ett eller halvannet år, maks, skal den opp til 150 prosent, sa Trump i et intervju på TV-kanalen CNBC.

– Og så skal den opp til 250 prosent fordi vi vil at legemidler skal lages her i landet, sier han.

I tillegg til at han lovet at legemiddeltollen snart er klar, sa presidenten at en toll på import av halvledere også kan være rundt hjørnet.

Trump truet også med kraftig økning på straffetoll mot India fordi landet har valgt å fortsette oppkjøp av russisk olje.

