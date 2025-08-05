Nye trusler mot Israel

– Hvis Israel angriper, vil vårt forsvar sende missiler inn i israelske områder. All sikkerheten de har bygget opp over åtte måneder, vil bryte sammen på bare én time, sa Hizbollah-sjefen i en direktesendt TV-tale tirsdag.

Han truet med massive missilangrep mot Israel hvis landet skulle gjenoppta en omfattende krig mot Libanon.

Quassem understreket at både Hizbollah, den libanesiske hæren og det libanesiske folk står klare til å forsvare seg mot det han kaller omfattende aggresjon fra Israel.

Israel har fortsatt å angripe Hizbollah i Libanon til tross for at landene inngikk en våpenhvile i fjor, som også inkluderte at Hizbollah skulle trekke seg bort fra grensen mot Israel.

Israel drepte den mangeårige Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah i fjor. Etterfølgeren Qassem krever også at Israels angrep må opphøre før de legger ned våpnene.

(©NTB)