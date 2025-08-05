Etter avsløringen mandag om oljefondets investeringer i israelske selskaper som er knyttet til de israelske væpnede styrkene, gir regjeringen fondet og Etikkrådet frist til 20. august med å komme med en ny gjennomgang av investeringene i landet.

– Norges Bank og Etikkrådet skal så raskt som mulig, og senest innen 20. august, komme tilbake til Finansdepartementet med en gjennomgang av investeringene og en vurdering av eventuelle tiltak Norges Bank mener er nødvendig, skriver Finansdepartementet.

Oversikten over oljefondets investeringer viser at det ved årsskiftet var plassert til sammen 22 milliarder kroner i 65 ulike selskaper i Israel. Av disse var 172 millioner kroner aksjer i Bet Shemesh Engines, 183 millioner kroner i Next Vision Stabilized Systems Ltd. og 25 millioner kroner i Clal Insurance Enterprises Holdings.