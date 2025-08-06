Trump truer med å ta over Washington

– Hvis D.C. ikke skjerper seg, og det raskt, vil vi ikke ha noe annet valg enn å ta føderal kontroll over byen, uttalte president Donald Trump tirsdag

Trusselen kom i et innlegg i sosiale medier der Trump uttrykte frustrasjon over kriminaliteten i Washington, D.C.

Presidenten foreslo drastiske tiltak for å bekjempe problemet, inkludert endringer i lovverket for å straffeforfølge mindreårige som voksne

– Lovverket i D.C. må endres for å straffeforfølge mindreårige som voksne, og sperre dem inne for lang tid, fra de er 14 år, skriver Trump i innlegget.

Utspillet har skapt sterke reaksjoner både i hovedstaden og nasjonalt. Kritikere mener presidentens forslag er i strid med grunnleggende rettsprinsipper og kan være ukonstitusjonelt.