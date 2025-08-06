Trump peker på Vance som arvtaker

USAs president Donald Trump antyder at han ser på visepresident J.D. Vance som sannsynlig politisk arvtaker og republikansk presidentkandidat til valget i 2028.

POLITISK ARVING: Donald Trump sier visepresident J.D. Vance mest sannsynlig blir hans politiske arvtaker før valget om tre år.  Arkivfoto: Jacquelyn Martin
– Jeg tror det er mest sannsynlig. Og han er jo visepresident, svarte Trump på et pressetreff der han fikk spørsmål om hvorvidt Vance var den sannsynlig arvtakeren til bevegelsen rundt Trump.

Presidenten foreslo også at Vance og utenriksminister Marco Rubio går sammen om å stille for republikanerne ved neste presidentvalg.

Selv om det er flere år til valget, har Trump stor innflytelse på det republikanske grunnfjellet. Ethvert tegn på at han vil støtte en kandidat har dermed stor betydning.

Tidligere har Trump ikke villet støtte noen kandidat til å overta i 2025. I februar sa han at Vance er svært dyktig, men at det var for tidlig å peke på ham som den ledende kandidaten.

40 år gamle Vance, som har tjenestegjort i marineinfanteriet, har skaffet seg en solid rolle i Trump-administrasjonen og en viktig talsperson for Trumps politikk hjemme og ute.

