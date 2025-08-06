Frp og Listhaug: Hopper på ny måling

Målingen er utført av Opinion på vegne av ABC Nyhete r og Altinget.

Frp er det partiet som stiger mest – med et hopp på hele 4 prosentpoeng opp til 23,6 prosent oppslutning. Økningen er utenfor feilmarginen og er dermed signifikant.

Arbeiderpartiet går ned

Samtidig faller Arbeiderpartiet med 4,2 prosentpoeng, men med sine 26,7 prosent er de fortsatt størst. Også Arbeiderpartiets endring er signifikant.

Frp-leder Sylvi Listhaug er strålende fornøyd med den store oppgangen.

– Dette er veldig gode Frp-tall der vi har over dobbelt så høy oppslutning sammenlignet med forrige valg, sier hun til ABC Nyheter.

Solberg ikke fornøyd

En som derimot ikke er så fornøyd, er Erna Solberg. Høyre gjør et lite hopp på 2 prosentpoeng, men kan fortsatt bare vise til en oppslutning på 15,8 prosent.

– Vi ønsker et betydelig bedre resultat enn det, men vi er glad for at oppslutningen går opp, sier hun til Altinget.

Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville det blitt et knapt rødgrønt flertall. MDG, KrF og Venstre hadde alle havnet under sperregrensen.

Målingen i sin helhet, med endring fra juni i parentes:

Rødt 5,8 (+0,1), SV 6,7 (+1,2), Ap 26,7 (-4,2), Sp 6,2 (+1,6), MDG 3,2 (-0,6), Venstre 3,3 (-2,0), KrF 3,1 (-1,6), Høyre 15,8 (+1,9), Frp 23,6 (+4,0), Andre 5,7 (-0,4).

Målingen er basert på 1000 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg. Intervjuene er gjennomført i perioden 28. juli og 3. august. Respondenter ble spurt om hvilket parti de ville stemt på om det var stortingsvalg i morgen. Målingen har en feilmargin på mellom 1 til 3,1 prosentpoeng.