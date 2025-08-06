Vil klimamålet koste Norge 500 milliarder i året?

I juni vedtok Stortinget et nytt klimamål: Norske utslipp skal være 70 prosent lavere i 2035 enn de var i 1990. Norge har holdt på med klimapolitikk siden 1990. Utslippene er likevel bare 12 prosent lavere, til tross for en rekke tiltak. Mest kjent og dyrest er elbilpolitikken, som koster staten 50 milliarder kroner i året. Så hvor mye vil det koste å kutte utslippene til 70 prosent? Det svarer ikke proposisjonen på, i alle fall ikke på en forståelig måte.

Det finnes nullutslippssamfunn i verden, men disse er uten unntak lutfattige

I et par innlegg , blant annet i Finansavisen , har jeg etterlyst anslag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) har fortalt meg tre ganger på sosiale medier at departementet har laget anslag på kostnadene. Han forteller imidlertid ikke hva anslagene er. Da jeg spurte hans egen kommunikasjonsavdeling, fikk jeg raskt svar: «Det er ikke beregnet samfunnsøkonomiske kostnader ved utslippsreduksjonene som er lagt til grunn i framskrivingene eller for klimaplanen samlet.»

Hvor høye kan kostnadene være?

I 1990 var norske utslipp 50 millioner tonn . Et kutt på 70 prosent tilsvarer 35 millioner tonn. Finansdepartementet anslår at kvoteprisen skal ligge rundt 1000 kroner per tonn de neste årene. Det innebærer i tilfelle at klimapolitikken vil koste 35 milliarder kroner i året. Dette er et absolutt gulv. Halvparten av norske utslipp er underlagt kvotesystemet. For å illustrere kostnaden ved høye klimamål, ser jeg likevel bort fra kvoter i det følgende.

De fleste tiltak koster betydelig mer enn 1000 kroner per tonn. CO2-avgiften i Norge er 1200 kroner per tonn, og skal øke til 2400 kroner i 2030. Dette vil utløse fysiske tiltak, som å erstatte en bensindrevet maskin med en elektrisk maskin, som koster opptil 2.400 kroner per besparte tonn utslipp.

CO2-avgift er bare et av mange politiske tiltak. Statens vegvesen har nylig kuttet sine utslipp fra asfaltlegging, blant annet ved å erstatte petroleum med planteolje. Vegvesenet har ilagt en «avgift» på 7500 kroner per tonn CO2 i sine innkjøp.

Transportøkonomisk institutt har beregnet at klimakuttene fra elbilpolitikken koster fra 5000 kroner per tonn for varebiler, til 12.000 kroner per tonn for personbiler. Etter delvis innføring av moms på elbiler er kostnaden noe lavere, men fremdeles høy.