60 prosent av tyske bedrifter: Venter økte problemer som følge av toll

Tallet øker til 74 prosent for selskaper som har direkte handelsforbindelse med et amerikansk selskap. Undersøkelsen er utført av det tyske handels- og industrikammeret (DIHK) blant 3500 bedrifter.
Målingen viser at 37 prosent ikke venter seg noen form for effekt, verken den ene eller andre vei, mens 5 prosent venter en positiv følge av avtalen som innebærer 15 prosent toll på EU-varer til USA.
– Denne avtalen var kanskje nødvendig rent politisk sett, men for mange bedrifter i Tyskland er det en bitter pille å svelge, sier DIHK-sjef Helena Melnikov.
Hun legger til at det skaper ytterligere uro at det spekuleres om hvorvidt avtalen vil bli overholdt og stå seg i det lange løp.
Målingen viser også at to tredeler av tysk næringsliv ser seg om etter andre markeder, spesielt innenfor EU-familien som oppfattes som trygg og forutsigbar.
(©NTB)