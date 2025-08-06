60 prosent av tyske bedrifter: Venter økte problemer som følge av toll

Nesten 60 prosent av tyske selskaper venter at handelsavtalen mellom USA og EU vil påføre dem byrder gjennom toll og mer byråkrati, viser en undersøkelse.

TOLL: 5 prosent av tyske selskaper venter en positiv effekt av den økte tollen på eksport til USA. Foto: Dreamstime.com
Tallet øker til 74 prosent for selskaper som har direkte handelsforbindelse med et amerikansk selskap. Undersøkelsen er utført av det tyske handels- og industrikammeret (DIHK) blant 3500 bedrifter.

Målingen viser at 37 prosent ikke venter seg noen form for effekt, verken den ene eller andre vei, mens 5 prosent venter en positiv følge av avtalen som innebærer 15 prosent toll på EU-varer til USA.

– Denne avtalen var kanskje nødvendig rent politisk sett, men for mange bedrifter i Tyskland er det en bitter pille å svelge, sier DIHK-sjef Helena Melnikov.

Hun legger til at det skaper ytterligere uro at det spekuleres om hvorvidt avtalen vil bli overholdt og stå seg i det lange løp.

Målingen viser også at to tredeler av tysk næringsliv ser seg om etter andre markeder, spesielt innenfor EU-familien som oppfattes som trygg og forutsigbar.

