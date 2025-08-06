Møtte Putin i Moskva

USAs spesialutsending Steve Witkoff møtte onsdag morgen Russlands president Vladimir Putin i Moskva.

Publisert 6. aug. | Oppdatert 6. aug.
DIPLOMATI: Russlands president Vladimir Putin (t.v.) tok imot USAs spesialutsending Steve Witkoff i Moskva onsdag formiddag.  Foto: Gavriil Grigorov / Sputnik / AP / NTB
NTB
Kreml har ikke gått ut med flere detaljer om møtet eller hva de to har snakket om. TV-bilder fra det statlige nyhetsbyrået Tass viste at Witkoff før møtet gikk en tur i Sarjadje-parken i den russiske hovedstaden, et steinkast fra Kreml, ifølge nyhetsbyrået AP.

Dette er Witkoffs femte besøk til Russland i år.

Witkoffs møte med Putin ble bekreftet både av russiske statlige nyhetsbyråer og en kilde som nyhetsbyrået Reuters har snakket med.

I Moskva skal Witkoff møte russisk ledelse. President Donald Trump har gitt Russland frist til fredag med å stanse krigen i Ukraina. Hvis ikke varsler Trump ytterligere sanksjoner mot Russland.

Til tross for tre runder med fredssamtaler i Istanbul står Russland og Ukraina fortsatt svært langt fra hverandre. Moskva krever mer ukrainsk territorium og at Ukraina gir opp sine Nato-ambisjoner, mens Kyiv insisterer på umiddelbar våpenhvile.

(©NTB)

vladimir putin
steve witkoff
Politikk

