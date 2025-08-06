Spania dropper F-35

Spania vurderer ikke lenger å kjøpe amerikanske F-35-jagerfly. I stedet står valget mellom de europeiske alternativene Eurofighter og FCAS.

Category iconPolitikk
Publisert 6. aug. | Oppdatert 6. aug.
Article lead
+ mer
lead
SPANIA HOPPER AV: Norge er blant landene som har kjøpt de amerikanske jagerflyene F-35, som Spania nå angivelig dropper å kjøpe. Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: Cornelius Poppe / NTB
SPANIA HOPPER AV: Norge er blant landene som har kjøpt de amerikanske jagerflyene F-35, som Spania nå angivelig dropper å kjøpe. Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: Cornelius Poppe / NTB
NTB
Tips meg
Del

Det opplyser en talsperson for det spanske forsvarsdepartementet. Tidligere onsdag meldte avisa El Pais at Spania skrinlegger planer om å kjøpe F-35.

Europeiske selskaper står bak både Eurofighter og Future Combat Air System (FCAS), som Spania nå skal velge mellom.

Regjeringen til statsminister Pedro Sánchez varslet tidligere i år at forsvarsbevilgningene skal økes, i tråd med Natos 2-prosentmål. Men regjeringen ønsker å bruke mesteparten av de ekstra forsvarsmidlene i Europa.

Derfor droppes planene om å kjøpe amerikanske F-35, skriver El Pais. Spania bevilget i 2023 6,25 milliarder euro, rundt 74 milliarder kroner, til kjøp av jagerfly.

Sanchez har vært imot Nato-landenes mål om øke pengebruken på forsvarsrelaterte formål til 5 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). USAs president Donald Trump har kritisert ham for dette og truet med ekstra toll på spanske varer.

Norge er et av landene som har kjøpt F-35-fly, som produseres av amerikanske Lockheed Martin.

Politikk

Informasjon om bruk av AI