Spania dropper F-35

Det opplyser en talsperson for det spanske forsvarsdepartementet. Tidligere onsdag meldte avisa El Pais at Spania skrinlegger planer om å kjøpe F-35.

Europeiske selskaper står bak både Eurofighter og Future Combat Air System (FCAS), som Spania nå skal velge mellom.

Regjeringen til statsminister Pedro Sánchez varslet tidligere i år at forsvarsbevilgningene skal økes, i tråd med Natos 2-prosentmål. Men regjeringen ønsker å bruke mesteparten av de ekstra forsvarsmidlene i Europa.

Derfor droppes planene om å kjøpe amerikanske F-35, skriver El Pais. Spania bevilget i 2023 6,25 milliarder euro, rundt 74 milliarder kroner, til kjøp av jagerfly.

Sanchez har vært imot Nato-landenes mål om øke pengebruken på forsvarsrelaterte formål til 5 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). USAs president Donald Trump har kritisert ham for dette og truet med ekstra toll på spanske varer.

Norge er et av landene som har kjøpt F-35-fly, som produseres av amerikanske Lockheed Martin.