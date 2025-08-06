Sveits møter USA i 11. time i håp om lavere toll

Møtet finner sted i USAs hovedstad Washington på formiddagen lokal tid.

Den sveitsiske regjeringen fikk sjokk da president Donald Trump i forrige uke kunngjorde at Sveits får en tollsats på 39 prosent, milevidt over det EU får med sine 15 prosent. De nye satsene på importvarer til USA skal trå i kraft torsdag.

Sveits var tidlig i juli forespeilet en stats på 10 prosent, etter en foreløpig avtale med USAs finansminister Scott Bessent. Trumps helomvending kom etter det amerikanske tjenestemenn betegnet som en katastrofal telefonsamtale med president Keller-Sutter.

USA er storimportør av sveitsisk sjokolade, presisjonsmaskiner av ymse slag og dyre klokker. En tollsats på 39 prosent oppfattes som en trussel mot tusenvis av sveitsiske arbeidsplasser.

Trump-administrasjonen vil at Sveits skal importere mer forsvarsmateriell og energi i form av flytende naturgass (LNG). Næringsminister Guy Parmelin har allerede antydet at økt energiimport kan inngå i en avtale.

Sveits har allerede store forsvarsbestillinger i USA, blant annet F-35A-jagerfly for 7,43 milliarder dollar.