Dobler India-tollen etter russisk oljekjøp

Det hvite hus varsler at det vil innføre en ny 25 prosents toll på varer fra India, ifølge Bloomberg. Den nye tollen begrunnes med Indias kjøp av russisk olje.

Landet fikk 25 prosent toll sist fredag, og dermed heves tollsatsen til 50 prosent.

De nye tollsatsene skal tre i kraft innen 21 dager og kommer i tillegg til de allerede planlagte landsspesifikke tollene på 25 prosent som trer i kraft i løpet av natten, gjengitt av TDN Direkt.

Oljeprisen reagerte først med en ny intradag-topp, for deretter å gi tilbake store deler av dagens oppgang. Brent spot steg til rundt 69,00 dollar, men er nå nede i 68,20 dollar – opp 0,9 prosent.

Svarer

I en uttalelse sier den indiske regjeringen at det er uheldig at USA ilegger dem nye tollsatser. Videre heter det at India er villige til å gjøre det som trengs for å beskytte nasjonale interesser, skriver NTB.

– Vi gjentar at disse amerikanske handlingene er urettferdige, uberettigede og urimelige, heter det i uttalelsen.

– Risikerer full handelskrig

Trump meldte på sosiale medier mandag at India «bryr seg ikke om hvor mange mennesker i Ukraina som blir drept av den russiske krigsmaskinen». Derfor vil han øke tollsatsen mot India «betydelig».

Arctic Securities meldte tidligere i uken at Trump er villig til å risikere full handelskrig med India.

«Vi mener Trumps frustrasjon med Putin er så dyp at han er villig til å risikere en full handelskrig med India inntil han ser nok reaksjon til å kunne hevde en seier,» het det.

Trump har anklaget India for å nekte å gi bedre markedsadgang for amerikanske varer og har kritisert landets medlemskap i Brics-gruppen.

USAs president har også uttrykt frustrasjon overfor Russland og president Putin, ettersom fredsmeklingen i Ukraina-krigen ikke har gitt resultater.

USA har gitt Russland frist til 8. august for å oppnå våpenhvile, ellers kan landet ilegges ytterligere sanksjoner. Trump har også truet handelspartnere av Russland med såkalte sekundærtoller for å hindre kjøp av russisk energi.

Ser oppsidepotensial

ING fremholdt tidligere onsdag at dersom India slutter å kjøpe russisk olje, vil det føre til et håndterbart byks i oljeprisene.

«Dersom India skulle slutte å kjøpe russisk olje som følge av tolltrusler, mener vi markedet ville klart å håndtere dette bortfallet. Det ville fjerne overskuddet vi venter i markedet gjennom siste del av året og store deler av 2026. Dette ville gi en viss prisoppgang, men en håndterbar en,» het det fra INGs leder for råvarestrategi, Warren Patterson.

Men den største risikoen, ifølge ING, er dersom andre kjøpere også begynner å unngå russisk olje.

«Da ville Opec raskt og kraftfullt måtte ta i bruk sin ledige produksjonskapasitet for å balansere markedet. Det betyr betydelig prisoppgang,» skriver Patterson.