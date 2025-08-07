Kreml: Putin og Trump møtes neste uke

Russland melder torsdag at president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump trolig vil holde et toppmøte i løpet av de kommende dagene.

– Etter forslag fra amerikanerne ble det i praksis enighet om å holde et bilateralt møte på høyeste nivå i løpet av de kommende dagene. Det vil si et møte mellom president Vladimir Putin og Donald Trump, sa russiske talspersonen Usjakov torsdag, ifølge NTB.

Det indikeres at toppmøtet skal holdes neste uke, men Usjakov sier det er usikkert hvor lang tid forberedelsene vil ta.

«Sammen med våre amerikanske kolleger begynner vi nå arbeidet med konkrete spørsmål», med mål om å få samtalene i gang neste uke, sa Kreml-rådgiveren.

Han opplyste ikke hvor møtet skal finne sted.

Frist på fredag

USAs spesialutsending Steve Witkoff møtte onsdag Putin i Moskva. Møte varte i 3 timer og var svært produktivt, og det ble gjort stor fremgang, ifølge Trump.

Presidenten uttalte onsdag kveld norsk tid at han hadde planer om å møte Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, og at det kunne skje allerede neste uke.

– Russerne uttrykte ønske om å møte med president Trump, og presidenten er åpen for å møte med både president Putin og president Zelenskyj, uttalte talsperson for Det hvite hus, Karoline Leavitt.

Trump har truet med sanksjoner mot Moskva hvis det ikke tas grep for å avslutte krigen i Ukraina. Fristen utgår fredag.