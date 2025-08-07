LO vil ha sjokkskatt for næringslivet
LO fikk SSB til å slå fast at rike nordmann hadde utsatt 1.614 milliarder kroner i skatt. Nå vil de ha slutt på evig skatteutsettelse. – Helt ødeleggende, sier Bettina Banoun. – Norske bedrifter på slaktebenken, sier Nikolai Astrup.
SKATTEBALLEN RULLER: LO-sjeføkonom Roger Bjørnstad sto bak bestillingen av SSB-rapporten om at rike unnlatt å betale 1.614 milliarder i skatt. Så kom nyhetsbrevet som tar til orde for at skatten ikke kan skyves evig. Foto: Terje Pedersen