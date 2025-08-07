Trippel utfordring i sikte for Sveits

Sveits fikk en toll på 39 prosent på varer eksportert til USA, noe som har skapt stor usikkerhet og bekymring for landets økonomi, industri og rentebilde.

Trippel skvis

Analysesjef Torsten Sauter i Kepler Cheuvreux, peker ifølge CNBC på at Sveits har flere alternativer, som å klage til Verdens handelsorganisasjon eller innføre mottiltak, men at en diplomatisk tilnærming er mest sannsynlig.

Sauter nevner også at sveitsiske myndigheter kan tilby innrømmelser innen prising av legemidler, digital skatt eller forsvarsavtaler for å gjenoppta forhandlingene. Han peker også på at Sveits har en sterk internasjonal posisjon og kan bruke sin juridiske klarhet og eksportkraft som pressmiddel.

Kepler Cheuvreux-analytikeren advarer også om at sveitsiske eksportører står overfor en «trippel trussel»: høye tollsatser, en sterk franc og konkurransemessige ulemper i forhold til nabolandene i EU, som har inngått en handelsavtale med USA med en toll på 15 prosent.

Press på sentralbanken

Valutastrateg Kamal Sharma i Bank of America, sier ifølge CNBC at USAs handelspolitikk setter den sveitsiske sentralbanken i en svært vanskelig situasjon, og at det kan bli nødvendig med valutaintervensjoner for å motvirke styrkingen av sveitsiske franc. Dette kan igjen føre til ytterligere anklager om valutamanipulasjon, noe Sveits for øvrig har benektet.

Sharma understreker også at sveitsiske politikere må ta hensyn til landets industri og økonomi, og at de kanskje ikke har noe valg annet enn å handle.

Til tross for tollen og usikkerheten rundt hvordan den vil slå ut for de selskapene som blir rammet, var Swiss Market Index opp rundt 1,0 prosent torsdag ettermiddag.