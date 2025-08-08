Innovasjon Norge: Bruker 80 mill. på å promotere seg selv
Rammeavtalen med Try går over fire år og skal brukes til å promotere egne tilbud. – Innovasjon Norge er mer opptatt av eget omdømme enn Norges, mener Tor Mikkel Wara.
Publisert 8. aug. | Oppdatert 8. aug.
STOR DAG: Håkon Haugli (f.v.) og Innovasjon Norge signerte i fjor en milliardavtale om støtte til små og mellomstore bedrifter. Try hjelper dem med promoteringen. Her på signeringen med næringsminister Cecilie Myrseth, sjef i Det europeiske investeringsfondet Marjut Falkstedt og DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen. Foto: NTB