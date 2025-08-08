STOR DAG: Håkon Haugli (f.v.) og Innovasjon Norge signerte i fjor en milliardavtale om støtte til små og mellomstore bedrifter. Try hjelper dem med promoteringen. Her på signeringen med næringsminister Cecilie Myrseth, sjef i Det europeiske investeringsfondet Marjut Falkstedt og DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen. Foto: NTB

Lukk