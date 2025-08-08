Russland-forsker om Trump-møte: – Spiller på Trumps forfengelighet

Etter at USAs utsending Steve Witkoff møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva onsdag begynte det å komme meldinger om et potensielt møte mellom Putin og USAs president Donald Trump.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj snakket også med Trump onsdag og uttalte i etterkant at han tror Russland er mer tilbøyelige til å gå med på en våpenhvile enn før.

Det tror imidlertid ikke seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

– Det er fortsatt uaktuelt for Kreml å møte Trumps ultimatum ved å si ja til full våpenhvile, sier Wilhelmsen til NTB.

– Har blitt skuffet tidligere

I et intervju med New York Post sier den amerikanske presidenten at han ikke kan si sikkert hvor nær han var ved å overbevise Russland om en full våpenhvile.

– Jeg har blitt skuffet tidligere, sa han.

Samtidig sa han at han ikke var sikker på hvorvidt Putin bare holder ham på gress, noe Wilhelmsen også mener kan være tilfelle.