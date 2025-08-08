Trump nominerer nær alliert til sentralbankstyret

USAs president Donald Trump har utnevnt Stephen Miran, en økonom Trump har jobbet sammen med siden januar, til styret i den amerikanske sentralbanken.

Publisert 8. aug. | Oppdatert 8. aug.
NOMINERT: Donald Trump vil ha Stephen Miran inn i styret i den amerikanske sentralbanken. Utnevnelsen må godkjennes av Senatet. Foto: NTB
NTB
– Han har vært sammen med meg siden begynnelsen på min andre periode, og hans økonomiske ekspertise er uten sidestykke. Han kommer til å gjøre en fremragende jobb, skriver Trump på Truth Social.

Miran må godkjennes av Senatet før han kan gå inn i stryet, der han skal erstatte Adriana Kugler, som nylig sluttet. Hun var utnevnt av Trumps forgjenger Joe Biden.

Presidenten har flere ganger kritisert sentralbanksjef Jerome Powell og truet med å fjerne ham. Powells åremål går ut i mai neste år, og Trump har varslet kunngjøring av en kandidat til stillingen rundt nyttår.

Dersom Miran blir godkjent, får Trump en av sine egne i sentralbankstyret, som er med på å utforme den amerikanske pengepolitikken. Miran skrev i fjor en artikkel der han anbefalte flere endringer i sentralbanken.

