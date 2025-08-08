Meningsmålinger: Mener Frp har ligget kunstig høyt

Fremskrittspartiets gode meningsmålinger kan være overvurdert på grunn av en ustabil velgergruppe. Partiet mobiliserer nemlig mange hjemmesittere.

Frps partileder Sylvi Listhaug må mobilisere både hjemmesittere og unge velgere for å unngå en baksmell på valgdagen. Valgforsker mener nemlig at partiet ligger kunstig høyt på meningsmålingene. Foto: NTB
NTB
Sofavelgerne kan koste partiet dyrt i stortingsvalget i september.

– Ting tyder på at Frp ligger kunstig høyt på målingene. Det er svært usikkert om hjemmesitterne faktisk vil stemme, sier Martin Stubban, rådgiver i Opinion, til ABC Nyheter.

Han trekker paralleller til Senterpartiet og MDG, som tidligere har opplevd lignende effekter.

Ifølge Opinion har Frp en oppslutning på 27 prosent blant hjemmesitterne, klart størst av alle partier. Når man trekker fra hjemmesitterne fra augustmålingen, faller Frp med 3,7 prosentpoeng.

Til sammenligning har Arbeiderpartiet 11 prosent av hjemmesitterne, mens Høyres andel er 6 prosent.

Troy Saghaug Broderstad, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, sier hjemmesitterne er et ustabilt velgergrunnlag.

– Det kan tenkes at mobiliseringskraften til Frp er såpass sterk at disse folkene faktisk møter opp denne gangen, men det er for tidlig å innkassere disse stemmene, sier han.

Ifølge nettstedet Poll of polls vil den rødgrønne blokkens ledelse over den borgerlige blokken på 2,8 prosentpoeng øke med ytterligere 6,5 prosentpoeng hvis hjemmesitterne blir sittende i sofaen på valgdagen.

