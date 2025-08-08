President Donald Trump har innført 15 prosent toll på japanske varer til USA. For enkelte varer, for eksempel japansk storfekjøtt, ble den økte tollsatsen lagt oppå en allerede høy toll.

Ifølge den japanske handelsutsendingen Ryosei Akazawa lovet USAs handelsminister Howard Lutnick og finansminister Scott Bessent at dette skal endres og at Japan skal slippe dobbelttoll. De tre møttes i Washington torsdag.

Ifølge Akazawa skal dessuten biltollen senkes fra 27,5 prosent til 15 prosent, i tråd med avtalen USA og Japan ble enige om i juli.

Amerikanske tjenestemenn har foreløpig ikke kommentert møtet.