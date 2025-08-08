Stoltenberg lover avklaring i neste uke

Jens Stoltenberg lover nå avklaringer om oljefondets investeringer i Israel tidlig i neste uke.

– Det er viktig at avklaringer kommer raskt, og at usikkerhet blir håndtert, sa finansministeren på et pressemøte fredag morgen.

– Det kan komme flere tiltak over tid. Det som kan gjøres raskt, må gjøres raskt., sa Stoltenberg til pressen etter møtet.

Han ville ikke si noe nærmere om hvilke tiltak som er aktuelle.

– Grunnen til at jeg ikke vil kommentere det, hvilke tiltak som er på menyen, er at da begynner man å tolke det som om det er dette vi kommer til å gjøre, sa han på spørsmål fra NTB.

Møte

Fredag morgen hadde Stoltenberg møte med sentralbanksjef Ida Wolden Bache og oljefondsjef Nicolai Tangen. Bakgrunnen var finansministerens krav om en oppdatering om arbeidet med å gjennomgå pensjonsfondets investeringer i israelske selskaper og nye tiltak.

Møtet tok sted etter at Aftenposten avslørte mandag at oljefondet i 2024 eide aksjer for 172 millioner kroner i et selskap som vedlikeholder israelske kampfly. Oljefondssjef Nicolai Tangen opplyste til NTB tirsdag at de har kjøpt seg ytterligere opp i selskapet i år.

Stoltenberg ba i etterkant av avsløringen om umiddelbar gjennomgang av oljefondets investeringer etter mistanke om brudd på etiske retningslinjer knyttet til folkeretten.

Det ble satt en frist for gjennomgangen til 20. august, men finansministeren understrekte samtidig at han ønsket tiltak og avklaringer før dette hvis mulig.

Tidligere fredag morgen kom Aftenposten med en ny avsløring om at oljefondet også var investert i selskaper som eier andre svartelistede selskaper.

I 2023 hadde oljefondet aksjer for 254 millioner kroner i Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd., som eier en betydelig andel av forsvarsselskapet Elbit Systems Ltd., som ble kastet ut av fondet i 2009.

Møtet vil ikke være åpent for mediene, men finansministeren møter pressen etter møtet.