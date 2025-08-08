Nei, klimamålene vil ikke koste 500 milliarder i året

Samfunnsøkonom Øystein Sjølie etterlyser i Finansavisen 6. august et svar fra klima- og miljøministeren på hva et klimamål på 70 prosent i 2035 vil koste.

Norsk klimapolitikk har altfor lenge handlet om hvilke mål vi skal sette oss, og for lite om hvordan vi skal nå disse målene. Jeg er derfor helt enig i at klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) bør svare på hvordan vi skal nå målene, med hvilke tiltak og virkemidler, og hva dette vil koste.

I mellomtiden er det verdt å minne om noen viktige poenger, som bør betrygge Sjølies bekymring for kostnadene for å nå norske klimamål.

Elbilpolitikken er, som Sjølie påpeker, kostbar, men har ført til resultater og hatt effekt ut over Norges grenser

Sjølies metode for å komme til 500 milliarder kroner i året er høyst tvilsom. Han bruker et estimat fra en forsker som har beregnet en gjennomsnittskostnad for å nå netto null i 2050 for rike land til 20-25 prosent av BNP. Dette opplagt et svært usikkert estimat, og lite egnet til å si noe om kostnaden for å kutte 70 prosent i Norge fram mot 2035. Andre miljøer, inkludert Det internasjonale energibyrået og Det internasjonale pengefondet (IMF), har mye lavere anslag for kostnaden med netto null i 2050. Med Sjølies metode vil for eksempel et utslippskutt på 70 prosent ha positiv effekt på Norges BNP i 2035, hvis IMFs anslag legges til grunn.

Menon har regnet på investeringsbehovet for å kutte 55 prosent av utslippene i Norge til 2030. De finner et årlig investeringsbehov på drøye 59 milliarder i året – tilsvarende 1,5 prosent av Norges fastlands-BNP. Men økte investeringer er ikke nødvendigvis negativt for BNP.

Sjølie bommer også på Norges klimamål. Målet for 2035 forplikter ikke til 70 prosent kutt her i Norge, men at vi skal kutte tilsvarende 70 prosent av norske utslipp i samarbeid med EU, eventuelt også med bruk av FN-kvoter. Hverken Zero eller andre miljøorganisasjoner har foreslått at norske utslipp skal kuttes med så mye som 70 prosent innen 2035.

Videre ser Sjølie ut til å glemme det viktigste i klimapolitikken, nemlig at utslipper betaler for sine kostnader ved å forurense. Det gir en økonomisk gevinst for samfunnet, og staten har store inntekter fra både CO2-avgift og kvotesalg.