USA–Russland-samtaler: Vil gi Putin territoriell gevinst

USA og Russland jobber med en fredsavtale mellom Russland og Ukraina, melder Bloomberg med henvisning til kilder.

Kildene opplyser at Moskva i den pågående avtalen vil få kontroll over flere okkuperte områder.

Den fulle avtalen kan bli kunngjort på et toppmøte mellom president Donald Trump og Vladimir Putin allerede neste uke.

USA jobber for å få støtte til avtalen fra Ukraina og dets europeiske allierte, men utfallet er langt fra sikkert, ifølge kildene.

Store krav

Putin krever at Ukraina gir fra seg hele Donbas-regionen samt Krim, som Russland annekterte i 2014.

Det kreves også at president Volodymyr Zelenskyj trekker tilbake ukrainske styrker fra deler av Luhansk og Donetsk som fortsatt er under Kyiv-kontroll.

Som del av avtalen skal Russland stoppe offensiven i Kherson og Zaporizjzja langs dagens frontlinjer.

Det er uklart om Moskva er innstilt på å gi slipp på landområder som de for tiden okkuperer, inkludert atomkraftverket i Zaporizjzja.

Trilateralt møte fortsatt uklart

Trump har hatt seks telefonsamtaler med Putin siden februar, og spesialutsending Steve Witkoff har møtt den russiske presidenten fem ganger i Russland for å forsøke å fremforhandle en avtale, ifølge Bloomberg.

Putin insisterer på at hans mål i krigen er uendret: Ukraina skal være nøytralt, droppe NATO-medlemskap og akseptere tapet av Krim samt fire andre regioner.

Ukraina på sin side sier at de ikke vil anerkjenne russisk okkupasjon eller gi fra seg territorium.

Det er fortsatt usikkert om Putin vil møte Zelenskyj, selv om førstnevnte er enig med Trump. Flere amerikanske kilder tviler på at Putin vil avslutte krigen eller godta en avtale som ikke oppfyller hans kriterier eller mål.