Trump sparker sjefen for skatteetaten

USAs president Donald Trump fjerner Billy Long som sjef for det føderale skattevesenet IRS, og utnevner finansminister Scott Bessent som midlertidig fungerende kommissær, opplyser en talsperson for Det hvite hus og en kilde med kjennskap til saken.

Long ble utnevnt så sent som i juni i år, med et mandat som egentlig skulle vare til november 2027. Han er tidligere kongressrepresentant fra Missouri.

Ifølge New York Times, som først omtalte saken, er Long nå aktuell for en ambassadørpost, men avisen navngir ikke hvilket land det er snakk om.

– Finansminister Bessent trer vil nå tre inn som fungerende leder, sa en talsperson for Det hvite hus fredag.

Finansdepartementet har så langt ikke kommentert saken offentlig.