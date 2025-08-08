Putin: Våpenhvile mot at Ukraina gir fra seg områder

Russlands president Vladimir Putin har denne uken lagt fram et omfattende forslag om våpenhvile i Ukraina for Trump-administrasjonen.

Forslaget innebærer at Ukraina må trekke seg ut av hele Donbas-regionen, og at Russland skal få internasjonal anerkjennelse av territoriale krav, inkludert Krim-halvøya.

– Putin ville gå med på full våpenhvile dersom Ukraina trakk styrkene sine ut av hele Donetsk-regionen, ifølge tjenestemenn orientert om samtalen, ifølge Wall Street Journal.

Europeiske og ukrainske tjenestemenn uttrykker stor bekymring og frykt for at forslaget er en taktisk manøver for å unngå nye amerikanske sanksjoner, samtidig som krigen fortsetter i praksis.

– Putin bruker dette som et knep for å slippe unna straffetiltak fra USA, ifølge europeiske tjenestemenn, skriver Wall Street Journal.

Trump uttalte onsdag at tilbudet ikke representerte noe gjennombrudd, men var tilstrekkelig til å starte planleggingen av et toppmøte med den russiske lederen allerede neste uke.

– Vi får se hva han har å si. Det er opp til ham, sa Trump, ifølge Wall Street Journal.

Uklare intensjoner

I et møte med amerikanske og europeiske diplomater denne uken la Putin fram en todelt plan, ifølge to europeiske tjenestemenn. Første fase innebærer ukrainsk tilbaketrekning fra Donetsk og frysing av frontlinjene. I fase to skal Putin og Trump enes om en fredsplan som senere skal forhandles med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Ukrainske myndigheter avviser ikke forslaget, men understreker at en våpenhvile må komme først.

– Våpenhvile er en forutsetning for enhver videre prosess, ifølge en ukrainsk tjenestemann, ifølge Wall Street Journal.

Samtidig er det uklart hva Russland vil gjøre i sør, der styrker fortsatt kontrollerer deler av Zaporizjzja og Kherson. Trump-administrasjonen skal ha gitt motstridende signaler om Putins intensjoner i disse områdene.

Dyp europeisk skepsis

Putins løfte om å vedta lovverk som skal forhindre fremtidige angrep på Ukraina eller Europa møtes med dyp skepsis i Europa.

– Dette tolkes mer som et forsøk på å legge press på Zelenskyj enn et ekte ønske om fred, uttaler europeiske tjenestemenn, ifølge Wall Street Journal.

Zelenskyj har tidligere gjort det klart at han ikke vil diskutere territorielle spørsmål før Russland har inngått en full og ubetinget våpenhvile. Ukrainas grunnlov forbyr også presidenten å gi fra seg territorium uten folkeavstemning.

Samtidig peker enkelte europeiske ledere på at Putins utspill kan være starten på en mulig diplomatisk åpning.

– Kanskje en nedfrysing av konflikten, jeg sier ikke slutt på krigen, men en nedfrysing, kan skje før enn vi tror, sa Polens president Donald Tusk fredag, ifølge Wall Street Journal.